Hasselt

Vanaf vandaag is de Japanse tuin in Hasselt open en dat is 10 dagen vroeger dan normaal. Door het zachte weer van de afgelopen weken beginnen de kerselaars al stilaan in bloei te staan. De Japanse tuin viert dit jaar zijn 30ste verjaardag en daardoor zijn er enkele nieuwe evenementen gepland. Ook de rest van de week wordt het mooi weer en dat is perfect om de bloesempracht te gaan bewonderen.