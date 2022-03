Gemsjoggingclub start met natuurwandeling

Bij de start van de lente organiseerde de Gemsjoggingclub van Diepenbeek haar eerste gezamenlijke activiteit na de coronaperiode met een wandeling vanaf het Demerstrand via Diepenbeeks prachtig natuurgebied dat leidde naar een tussenstop op de parking van de Dautenweyers.

De deelnemers werden er verrast met een ontbijtbuffet en een optreden van het gelegenheidstrio Jo, Sanne en Remy die akoestische nummers brachten van de jaren 60 en 70. Na dit smaak- en sfeervol oponthoud ging de wandeling verder via de Pomperik terug naar het Demerstrand waar in Knooppunt 100 nog enkele consumpties en warme hapjes werden aangeboden. Een geslaagde activiteit om de normale werking weer wat nieuw leven in te blazen.