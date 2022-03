Okra Alken bezoekt dorpsmolen en Sint-Aldegondiskerk

Tijdens een lezing gaf hij uitleg over de werking van de molen. Ook de geschiedenis van de molens langs de Herk kwam aan bod. Na een lekkere broodmaaltijd in GCC Taeymans begaf de groep zich naar de Sint-Aldegondiskerk. Een gids vertelde over de bouwgeschiedenis en haar belang door de eeuwen heen. De voorzitter van de kerkfabriek gaf nog toelichting over de recente restauratie.Het orgelpunt van het bezoek, was de demonstratie van het orgel door Ludo Verjans, reeds 50 jaar organist. Het eeuwenoude Clerinxorgel kent voor hem geen geheimen.35 tevreden Okra-leden beleefden een aangename dag in eigen dorp.