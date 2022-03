Dennis Peeters krijgt dertig jaar cel voor moord op zijn ex-vrouw

Dennis Peeters, de 41-jarige man die schuldig bevonden werd aan moord in 2019 in Temse op zijn 33-jarige ex-vrouw Barbara Ongena en brandstichting in haar woning in Sint-Niklaas, is veroordeeld tot dertig jaar cel. Dat heeft het Gentse hof van assisen beslist. De door het openbaar ministerie gevraagde terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank werd niet opgelegd.

De feiten gebeurden op 18 juni 2019 in Temse en Sint-Niklaas. De brandweer werd rond 18.30 uur opgeroepen voor een interventie in het appartement van het slachtoffer in Sint-Niklaas. De hulpdiensten stelden vast dat er een brand gewoed had en troffen het lichaam van de vrouw aan.

Ongena verkeerde in een echtscheidingsprocedure met Dennis Peeters. Hij stelde dat ze ruzie kregen in zijn huis in Temse toen Ongena hun twee kinderen kwam ophalen, en dat hij in de garage zijn beide handen over haar mond klemde en daarbij onbewust ook haar neus dichtkneep. Peeters bracht daarna het lichaam in een reiskoffer naar haar appartement en stichtte daar brand om de feiten te proberen verbergen. Voor het hof van assisen stelde hij dat het mogelijk was dat hij haar had gewurgd en gaf hij toe dat het niet om een ongeval ging.

De verdediging had de voorbedachtheid betwist, maar Peeters werd maandagavond laat schuldig verklaard aan moord en brandstichting. Het openbaar ministerie eiste 30 jaar cel en 5 jaar terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank.

“Onnoemelijk leed berokkend”

Het arrest over de strafmaat verwees naar het “onnoemelijk leed berokkend aan zijn twee kinderen en aan de familie van het slachtoffer” en naar de “zeer extreme, zeer gewelddadige ingesteldheid” van Peeters. “Als verzachtende omstandigheden wordt rekening gehouden met zijn precaire opvoedingssituatie en zijn gunstig strafverleden. Hij heeft veel gewerkt en is blijven werken. (..) Er zijn geen voldoende redenen om een terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank uit te spreken.”

Voorzitter Alexander Snoeck sprak ten slotte tot Peeters. “Ik draag u op om met moed en gelaten uw straf te ondergaan, u te bezinnen over de feiten en uw gedrag te verbeteren.” Peeters zat bijna drie jaar in voorhechtenis en kan binnen twaalf jaar een aanvraag indienen voor vervroegde vrijlating bij de strafuitvoeringsrechtbank.