Martine Jonckheere over “pijnlijk” afscheid van ‘Familie’: “Na mijn laatste opname was iedereen plots verdwenen”

De laatste opnames van Martine Jonckheere dateren al van januari. Haar laatste studiodag was samen met Kürt Rogiers en Sandrine André, die respectievelijk Lars en Veronique spelen. “Het gaf me een vreemd gevoel, want meteen na de opnames leek iedereen verdwenen te zijn”, vertelt de actrice. “Ik heb dat kunnen relativeren, want ik heb het al eens meegemaakt na mijn kanker. Ook toen had ik de indruk dat sommigen me meden. Wat moet je zeggen tegen iemand die haar borst verloren is? Of die pas afgedankt is, zoals nu het geval was?” Jonckheere kreeg in 2006 borstkanker en genas.

Van niemand afscheid genomen

De actrice vertrok toen alleen uit de studio, zonder afscheid. Gelukkig volgden erna nog twee opnamedagen. De brandscènes waarin de personages van Martine en Gunther Levi sterven, werden op locatie gefilmd. “Maar doordat na mij nog een opname diende te gebeuren, heb ik helaas van niemand afscheid kunnen nemen”, klinkt het.

Bovendien bezeerde Jonckheere zich tijdens die opnames. Toen een brandweerman de actrice oppakte om haar zogezegd uit de brand te redden, voelde ze plots een hevige pijn. “Ik hoorde mijn rib kraken”, verduidelijkt de actrice. “Ik mocht echter niets laten merken, want ik was zogezegd bewusteloos.”

De actrice heeft gelukkig ook positieve herinneringen aan die laatste opnamedag. De jonge verpleger die Marie-Rose moest reanimeren, werd tijdens de opnames emotioneel. “Een collega vroeg aan die jongen: Ben je nu aan het wenen? Waarop die jongeman zei: Ja, hoe ga ik dat nu aan mijn oma moeten uitleggen dat ik Marie-Rose niet heb kunnen reanimeren? Dat vond ik zo ontroerend.” Jonckheere zegt vrede te hebben met haar ontslag, in tegenstelling tot de vorige keer dat ze uit de reeks werd geschreven. “Terwijl ik vorige keer helemaal ontredderd was, kan ik nu alles relativeren en een plaats geven.”