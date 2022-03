Bosland brengt bijbel uit om ambities kandidaat Nationaal Park te benadrukken

Lommel

In vakantiepark De Vossemeren in Lommel is vandaag de nieuwe toeristische bijbel van Bosland voorgesteld. De brochure, met een oplage van meer dan 16.000 exemplaren, moet het grootste avonturenbos van Vlaanderen extra in de kijker zetten. Bosland deed het toerisme in Noord-Limburg de afgelopen jaren ‘boomen’. Attracties als Fietsen door de Bomen zetten de regio internationaal op de kaart. De Boslandgemeenten willen hun troeven de komende jaren nog extra uitspelen, en dat liefst onder de noemer van Nationaal Park.