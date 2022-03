Senioren kapen lokale radio GRK in Genk. — © TV Limburg

Genk

Bij Radio GRK in Genk hebben de senioren de uitzendingen voor één dag gekaapt. Het ging om een initiatief van de medioren- en seniorenraad van Genk. De op één na oudste adviesraad van België bestaat 50 jaar. Radio GRK zelf draait ook al meer dan 40 jaar mee. Het feest moest door corona uitgesteld worden. Met een 40-tal medewerkers probeert GRK, met de steun van de stad en de plaatselijke handelaars, programma’s voor en door Genkenaren te maken, dicht bij de mensen. De sfeer zat er gisteren goed in, daar in de studio’s aan de Noordlaan.