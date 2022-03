Ruben Bemelmans sneuvelt in eerste ronde van Challengertoernooi in Biel

Ruben Bemelmans (ATP 299) is dinsdag uitgeschakeld in de eerste ronde van het Challengertoernooi in het Zwitserse Biel (hard/45.730 euro).

De 34-jarige Maasmechelaar verloor na twee tiebreaks van de 26-jarige Tsjechische qualifier Marek Gengel (ATP 431). Het werd 7-6 (7/4) en 7-6 (7/3) na een uur en 26 minuten tennis.

Gengel botst in de achtste finales op het Franse eerste reekshoofd Pierre-Hugues Herbert (ATP 134) of de Kroaat Borna Gojo (ATP 234).

Later op de dag komt Ruben Bemelmans nog in actie in het dubbelspel. Aan de zijde van de Duitser Daniel Masur speelt hij in de eerste ronde tegen de Zwitsers Marc-Andrea Huesler en Dominic Stricker.

Bemelmans is de enige Belg op de tabel in Biel.