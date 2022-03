Fabrikant van bekende winkelkarretjes gered

Het Franse bedrijf verkeerde in financiële moeilijkheden. Caddie kon de rekeningen niet meer betalen en moest op zoek naar een overnemer. De eveneens Franse industriële groep Cochez neemt nu 66 procent van de aandelen over.

Caddie is de uitvinder van de metalen winkelkarretjes. Het eerste wagentje werd er in 1928 gemaakt. Het bedrijf uit de Franse Elzas kende grote groei door de opkomst van supermarkten, maar kende later heel wat moeilijkheden. In 2012 en 2014 overleefde het al eens twee gerechtelijk akkoorden.