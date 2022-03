Niveau van terreuralarm in Noord-Ierland voor het eerst in twaalf jaar verlaagd

In Noord-Ierland, dat een bloedig verleden heeft en waar er een broze vrede is, is het niveau van het terreuralarm voor het eerst in twaalf jaar verlaagd, zo heeft de Britse regering bekendgemaakt. Het niveau is nu “substantieel” in plaats van “ernstig”. Op een schaal van vijf betekent “substantieel” dat een terreurdaad als “waarschijnlijk” geldt en niet “hoogst waarschijnlijk”.

De verlaging, de eerste sinds 2010, komt er bij het naderen van cruciale lokale verkiezingen in een context van politieke spanningen die met de brexit te maken hebben. De beslissing van de inlichtingendienst MI5 “getuigt van betekenisvolle vooruitgang die Noord-Ierland heeft gerealiseerd en blijft realiseren naar een vreedzame, meer voorspoedige en veiliger samenleving”, zei Brits minister voor Noord-Ierland Brandon Lewis.

Een en ander weerspiegelt het continue engagement wat betreft het vredesproces en de “enorme inspanningen” van de politie en de inlichtingendiensten om in Noord-Ierland terrorisme te bestrijden, voegde de minister eraan toe. “Het is nu niet het moment voor zelfgenoegzaamheid. Er is nog altijd een minderheid die Noord-Ierland schade wil berokkenen. Zoals steeds moet de bevolking waakzaam blijven en de politie inlichten over ongerustheid”, beklemtoonde minister.

Noord-Ierland is drie decennia lang het toneel geweest van bloedige strijd tussen republikeinse – vooral katholieke – voorstanders van een hereniging met Ierland enerzijds en protestantse loyalisten die onder de Britse kroon willen blijven anderzijds.

In 1998 kwam er een vredesakkoord dat een einde maakte aan een conflict dat aan 3.500 mensen het leven heeft gekost. Er zijn evenwel nog paramilitaire groepen actief, en de provincie kent politieke crisissen.

Begin februari is de unionistische premier Paul Givan opgestapt vanwege het ongenoegen in zijn kamp omtrent het douaneprotocol voor Noord-Ierland in het kader van de brexit. Unionistische rangen vrezen voor de territoriale integriteit van het Verenigd Koninkrijk gezien het protocol Noord-Ierland in de Europese eengemaakte markt en douane-unie houdt.