Russische krant verwijdert passage over vele doden in Oekraïne

De Russische krant Komsomolskaja Pravda heeft een gedeelte uit een bericht verwijderd waarin het meldde dat grote aantallen Russische militairen in Oekraïne zijn gesneuveld. Een journalist van de overheidsgezinde krant zei dinsdag tijdens de persconferentie van het Kremlin dat de site gehackt was.

In het online artikel van zondag, waarin het Russische ministerie van Defensie werd geciteerd, stond dat 9.861 soldaten zouden zijn omgekomen sinds het begin van de oorlog. Dat zijn er aanzienlijk meer dan de 498 die tot nu toe door Moskou officieel zijn bevestigd.

Na een paar uur was de passage waarin het aantal werd genoemd echter uit het artikel verdwenen. De krant gaf niet meteen commentaar waarom dat was gebeurd. Andere media waren maandag verbaasd over het bericht en wezen erop dat de briefing van het ministerie van Defensie van zondag geen informatie bevatte over aantallen gedode Russen.

Website gehackt

De woordvoerder van het Kremlin, Dmitri Peskov, zei dinsdag geen commentaar te kunnen geven op de spectaculaire cijfers in het krantenbericht. Daarop legde de aanwezige journalist van de krant, Alexander Gamov, uit dat de website gehackt was en dat “valse, fake informatie gepost werd. Veel massamedia weten hiervan.” Peskov bedankte daarop de journalist.

De Kremlinwoordvoerder gaf nog mee dat zij geen recht hebben om zulke informatie tijdens een militaire operatie publiek te maken. “Dat is het voorrecht van het ministerie van Defensie.”