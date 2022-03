Genkse U21 spelen bekerfinale op 7 mei op Anderlecht

Vreugdetaferelen na de vorige bekerwinst in 2019 in Eupen. — © JEFFREY GAENS

Het muntstuk rolde naar de verkeerde kant, de U21 van KRC Genk moeten bijgevolg de bekerfinale op 7 mei afwerken op Anderlecht. Het precieze aanvangsuur en de locatie moeten nog worden vastgelegd. KRC Genk kan je bij de beloften gerust een bekerspecialist noemen, Racing won immers de laatste vier edities. De voorbije twee seizoenen kon de finale tijdens de pandemie niet worden gespeeld, daarvoor haalde Genk het in 2019 (1-4 in Eupen), 2018 (2-3 op Club Brugge), 2017 (2-1 thuis tegen Anderlecht) en 2016 (2-3 in Roeselare).

(mg)