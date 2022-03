Poetskriebels door het lentezonnetje? De leukste schoonmaak-accounts om te volgen

Lynsey queen of clean is de expert op het gebied van ecologische schoonmaaktips voor in en om het huis. Je vindt hier tips om vlekken te verwijderen, advies over hoe je een hoeslaken vouwt en hoe je je vuile potten en pannen weer laat glimmen en glanzen.

Houd je van lijstjes? A bowl full of lemons streept haar taken netjes af op haar dagelijkse checklist. Voor mensen die ook super georganiseerd willen geraken.

Wij houden van simpele trucjes als het schoonmaken van je douchekop met azijn en een tandenborstel. Van het account van Go clean go worden we dan ook instant blij.

Voor praktisch schoonmaak-, organisatie- en opruimadvies moet je bij Clean my space zijn.

Volgens Clean mama hoeft schoonmaken helemaal niet ingewikkeld te zijn. Deze mama geeft tips hoe je in geen tijd de badkamer kuist en de boel afstoft.

