Mathieu Van der Poel mikt op dubbel Giro-Tour: “Kans op de roze trui”

Hij is pas zaterdag weer wedstrijdfit, maar Mathieu van der Poel maakt alweer volop grote plannen. Bij de start van de Settimana Coppi en Bartali deelde de kopman van Alpecin-Fenix mee dat hij ernstig overweegt om dit jaar zowel de Giro als de Tour te rijden. “Dat is inderdaad een optie”, klonk het. “Het is nog niet honderd procent zeker, maar een combinatie Giro-Tour is wel bespreekbaar.”

Naar de reden van die dubbel is het niet ver zoeken. De Giro start dit jaar in Hongarije met een rit die in volle finale beslecht wordt op een kuitenbijter van enkele kilometers. Ideaal voor een puncher. Maar zelfs de tijdrit van net geen tien kilometer op dag twee en enkele heuvelritten in de daaropvolgende dagen, zijn opportuniteiten. “Vooral de eerste week is aantrekkelijk, met een kans op de roze trui”, bevestigt Van der Poel. “Dat is de voornaamste reden.”

Als het plan wordt doorgezet, en daar ziet het naar uit, heeft Van der Poel bovendien de intentie om de Giro ook uit te rijden. Vroegtijdig afhaken om frisser aan de Tour te kunnen starten, is geen optie. “Nee, dan rij ik hem ook uit”, aldus Van der Poel. Vorig jaar stapte hij nog wel na een tiental dagen uit de Tour in functie van de Spelen. “Maar eigenlijk wilde ik toen ook de Tour al uitrijden”, zegt hij nu. “Dat heb ik de ploeg nu ook aangegeven: ik ga in de Giro niet afstappen na tien dagen. Het is mijn intentie om dit jaar zowel de Tour als de Giro helemaal vol te maken.” De Giro start op zes mei in Boedapest en eindigt op 29 mei in Verona. Ruim een maand later, op 1 juli, start de Tour in Kopenhagen.