Quick-Step verplicht renners met corona hartonderzoek te ondergaan vooraleer ze weer mogen koersen

Bij Quick-Step Alpha Vinyl blijven slachtoffers vallen. Nu zit ook ploegleider Geert Van Bondt in de ziekenboeg: hij testte positief op corona in de Ronde van Catalonië. De schrik zit er alvast goed in en met zijn renners wil Patrick Lefevere geen enkel risico nemen, zeker na het hartfalen van Sonny Colbrelli.

Het was in Spanje dat maandag Sonny Colbrelli na de eerste rit, waarin hij tweede werd, een hartstilstand kreeg. Hij werd met succes gereanimeerd, maar de schrik in het peloton zit er in. Want Colbrelli had eerder corona en de link is snel gelegd.

“We weten natuurlijk niet of die hartstilstand een gevolg is van een coronabesmetting, maar het kan natuurlijk”, zegt Patrick Lefevere. “Bij ons was het Tim Declercq, die vanuit het niets een ontsteking aan het hartzakje kreeg. Corona is een vies beestje, en we weten niet wat de gevolgen kunnen zijn op lange termijn. Daarom zijn we zeer voorzichtig. Toen Tim ziek werd in de Ronde van de Algarve heeft dokter Toon Cruyt hem meteen naar de spoed gestuurd. We waren er niet gerust op. Daarom: als een renner van ons Covid heeft, wordt hij meteen op non,-actief gezet. Ook al is hij niet ziek. En vooraleer hij weer mag koersen, moet hij een hartonderzoek ondergaan. Maar er is niet alleen Covid zelf. We hebben bijvoorbeeld bij Yves Lampaert gezien dat het langer duurt dan normaal om te genezen.”