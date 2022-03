Trekt Noa Lang naar Italië? “AC Milan bereidt bod van 20 miljoen euro voor”

Noa Lang siert vandaag de voorpagina van La Gazzetta dello Sport. De toonaangevende Italiaanse sportkrant stelt dat AC Milan nadrukkelijk geïnteresseerd is in de flankaanvaller van Club Brugge en een bod van 20 miljoen euro voorbereidt.

“Milan-Lang, si puo fare”, kopt La Gazzetta dinsdag. AC Milan en Noa Lang, het kan gebeuren dus. Binnenin wijdt de roze sportkrant een uitgebreid artikel aan de flirt tussen de huidige leider in de Serie A en de aanvaller van Club Brugge. “Noa Lang, een 22-jarige Nederlander die opgroeide in Ajax en een ster werd in Brugge is klaar voor een stap hogerop en bereidt zich voor om die kans te grijpen.”

Bij AC Milan zijn ze op zoek naar versterking op de flanken voor volgend seizoen en hebben ze hun zinnen gezet op Lang, die op verschillende posities uit de voeten kan. Volgens La Gazzetta is Noa Lang zelf al overtuigd van het project dat ze hem in Milaan voorschotelen en verkiest hij de Italiaanse traditieclub boven Dortmund, Arsenal of Liverpool. Zijn makelaars hebben ook al een paar keer contact gehad met de Rossoneri.

Technisch directeur Paolo Maldini bereidt nu een bod voor van 20 miljoen euro, plus bonussen. Club Brugge, dat Lang nog onder contract heeft tot 2025, wil graag 25 miljoen euro. De Nederlander is de voorbije weken onder Schreuder wel op de bank beland.