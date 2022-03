Japanse Tuin opent vanaf nu altijd vroeger voor bloesempracht en scoort meteen huwelijksaanzoek

Twee weken eerder dan voorzien is de Japanse Tuin in Hasselt dinsdag haar nieuwe seizoen gestart. Meteen een feestjaar want de Tuin viert haar 30-jarige bestaan. Om de prachtige kersenbloesems alle eer aan te doen, gaat de tuin, vanaf 2023, elk jaar op 1 maart in plaats van op 1 april openen.

“Impressionant, super mooi, prachtig.” Een paar van de superlatieven die de tientallen bezoekers die meteen richting Hasseltse Japanse Tuin afzakten om de bloesems te bekijken. “We krijgen ook geregeld de vraag waarom we pas op 1 april openen en hebben dat nu besproken”, zeggen schepen Rik Dehollogne (N-VA) en Carl De Coster, coördinator van de Japanse Tuin. “Een terechte bemerking ook. Daarom gaan we vanaf 2023 de Tuin ook vanaf 1 maart openstellen, zodat de bezoekers het ontluiken van de bloesems echt helemaal kunnen volgen. Daarvoor is er belangstelling vanuit binnen- en buitenland en we moeten dan ook ingaan op die aanhoudende vraag. Nog eerder openen is echt moeilijk. In de wintermaanden gebeuren hier ook grotere onderhoudswerken en dan ligt de Tuin er niet op zijn best bij. Toch spelen we ook met de idee om bijvoorbeeld, wanneer het sneeuwt, eens een occasioneel weekend te openen, als dat op dat ogenblik haalbaar is.”

(dj)