BelOrta Bloesembar zet bloesemseizoen in met meet and greet met Nina Derwael

Vanaf 26 maart kan iedereen weer terecht in Velm, ‘in the middle of nowhere’ tussen de velden, voor een hapje en drankje in de BelOrta Bloesembar. — © Jozef Croughs

Sint-Truiden

Twee jaar lang was corona de spelbreker, maar nu is ze er opnieuw én sterker dan ooit. De BelOrta Bloesembar belooft met heel wat nieuwigheden een topper van formaat te worden. Vanaf 26 maart kan iedereen weer terecht in Velm, ‘in the middle of nowhere’ tussen de velden, voor een hapje en drankje.