De boemeltrein die vroeger langs het station van Voznesensk reed, heeft de Zuid-Oekraïense stad nu als eindhalte. De brug die over een strategisch gelegen rivier leidt, is namelijk opgeblazen om de Russische opmars te stoppen. Op een doodlopend spoor staan nu koelwagens met aan boord een andere barre waarheid van de strijd: gesneuvelde Russen. De vraag is waar de lichamen heen moeten.