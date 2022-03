Australië maakt ruim 42 miljoen euro vrij voor bescherming van Great Barrier Reef

“Het Australische leiderschap rond het beheer en het wetenschappelijk onderzoek naar het rif is ongeëvenaard en met deze nieuwe investering zetten we die weg verder”, zei premier Scott Morrison in een mededeling.

De extra middelen zullen de wetenschappelijke capaciteiten verbeteren van het Australische instituut voor mariene wetenschappen, dat al 35 jaar onderzoek voert naar het rif. Het geld moet ervoor zorgen dat het wetenschappelijk onderzoek “naar het volgende niveau” getild wordt, aldus Morrison.

Kritiek

De premier, die erom bekend staat de kolenindustrie te ondersteunen, krijgt veel kritiek op zijn beleid om de klimaatopwarming tegen te gaan. Secretaris-generaal van de Verenigde Naties Antonio Guterres noemde Australië maandag nog een dwarsligger, nadat de premier weigerde om de doelstellingen van zijn land rond de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 te verstrengen.

Er vindt momenteel een observatiemissie van de VN plaats in Australië om de inspanningen te evalueren van de overheid rond de bescherming van het Great Barrier Reef tegen de klimaatverandering en andere bedreigingen.

Verbleking

Vorige week liet een overheidsagentschap nog weten dat er opnieuw een grootschalige verbleking van het rif plaatsvindt. Dat is volgens wetenschappers het gevolg van een hittegolf aan het einde van de zomer. Het zou gaan om de vierde keer dat een deel van het rif verbleekt op zes jaar tijd.

Het Great Barrier Reef, dat voor de kust van Queensland ligt, is meer dan 340.000 vierkante kilometer groot en is vanuit de ruimte zichtbaar met het blote oog. Het maakt deel uit van het Unesco-Werelderfgoed.