De Lijn deelde in 2021 bijna drie keer meer boetes uit dan jaar eerder

Vervoersmaatschappij De Lijn heeft vorig jaar 59.049 administratieve boetes uitgedeeld. Dat zijn er bijna drie keer meer dan de 20.418 boetes in 2020. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams Belang-parlementslid Wim Verheyden heeft opgevraagd bij Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD). Volgens Verheyden blijven te veel boetes onbetaald. Zo is er nog maar 54 procent van de boetes uit 2021 betaald. “Dat is veel te weinig”, meent Verheyden.