Lente-ontmoeting Samana Eversel

“Het was heel lang geleden dat we nog zijn samengekomen”, klinkt het bij Samana Eversel. “Wat de oorzaak hiervan is, weten we allemaal. Ook dit jaar was er nog geen feest, maar wel een gezellig samenzijn in de mooie kerk van Eversel. Er werd gezongen onder begeleiding van Armand Wynands en Jan De Decker. Jos Tielens was jammer genoeg verontschuldigd door ziekte. Maar iedereen zong uit volle borst mee. De tekst kon men volgen op het scherm. Deze PowerPoint werd gemaakt door Willy Van Aelst. Na de zangstonde konden de aanwezigen gezellig bijkletsen met een tas koffie en een stukje taart. Iedereen ging met een blij gevoel naar huis.”