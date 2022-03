Triatleten bekampen Leterberg en Katteberg

Afgelopen zondag werd de eerste Sprint Triathlon Limburg georganiseerd. Het evenement vond plaats in de omgeving van de Leterberg en Katteberg in Bilzen. Het was een organisatie van Triathlon Team Limburg, die een prachtig en pittig parcours uitdokterde.

Eerst moest er 500 meter gezwommen worden in het zwembad van de Kimpel. Nadien omvatte het fietsonderdeel vier rondjes van 6 kilometer, met telkens de beklimming van de Leterberg. Als afsluiter werd er dan 5 kilometer gelopen, waarbij de deelnemers driemaal de Katteberg omhoog moesten. Het was een echte kuitenbijter. Uitzonderlijk was er voor de twee laatste onderdelen een massastart voorzien. Een nieuwigheid die zeker in de smaak is gevallen, zowel bij de deelnemers als bij de talrijke supporters. De uiteindelijke winnaars waren Jonathan Wayaffe bij de mannen en Sonja Skevin bij de vrouwen.