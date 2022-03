Kiwanis Tongeren Ambiorix steunt basisschool Picpussen

Enkele jaren geleden kon basisschool Picpussen een nieuwe school realiseren mede dankzij een huursubsidie van de Vlaamse Gemeenschap. Er werd hierbij uitgegaan van wat de kinderen vandaag de dag nodig hebben. De basisschool schakelde over naar een klasdoorbrekend schoolsysteem waarbij coteaching ingezet werd in afdelingen in de plaats van in klassen. Er werd geïnvesteerd in een nieuwbouw, waardoor er spijtig genoeg weinig financiële ruimte overbleef om te investeren in sport- en spelmateriaal voor kleuters en leerlingen.

Kiwanis Tongeren Ambiorix kreeg van basisschool Picpussen dan ook de vraag om deze financiële leemte op te vullen. Kiwanis ging graag in op deze steunaanvraag in, temeer daar de organisatie positieve aandacht voor de kinderen in het vaandel voert (“Serving the childeren of the world”). Deze steun werd mede mogelijk gemaakt door de opbrengst van de kledingactie die Kiwanis Tongeren Ambiorix twee keer per jaar organiseert. De volgende kledingophaling zal plaatsvinden in het weekend van 23 en 24 april.