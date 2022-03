Nog veel vragen na drama in Strépy: “We hadden hem gewaarschuwd dat hij ooit iemand zou doden”

Hij was aan het spreken met de passagier toen het gebeurde, zegt de advocaat van bestuurder Paolo F., die zondag in een menigte inreed in Strépy aan RTBF. Nochtans zegt de passagier, Paolo’s neef Antonino, dat hijzelf op het moment van de feiten aan het slapen was. Die laatste werd vrijgelaten onder voorwaarden. Paolo F. blijft aangehouden. Maar wat er exact gebeurde die zondagochtend blijft nog onduidelijk, ook voor F. zelf.