Brug over Albertkanaal volledig versperd na ongeval: twee lichtgewonden

Beringen

De brug over het Albertkanaal in Beringen is dinsdagochtend een dik uur versperd geweest door een ongeval met twee auto’s. De twee bestuurders raakten lichtgewond.

Rond 6.15 uur botsten de auto’s frontaal bovenop de brug. De twee wrakken kwamen dwars over de weg te staan. Er was geen doorkomen meer aan. Zelf de voetgangers konden niet meer door. De twee bestuurders, een 24-jarige man en 42-jarige vrouw uit Beringen, raakten lichtgewond en werden naar het ziekenhuis gebracht.

LEES MEER. Draagkracht nieuwe kanaalbrug in Beringen getest, vrijdag open voor gemotoriseerd verkeer.

Rond 7 uur was er een takeldienst. Omdat er olie op de weg lag, kwam de brandweer ook ter plaatse. Tot er opnieuw over de brug kon worden gereden, regelde de politie het verkeer. De brug - die een half jaar in dienst is- zou volgens de eerste berichten geen schade hebben opgelopen. mm/siol