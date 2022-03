DEBAT. Maak jij je zorgen over een potentiële kernoorlog?

Poetin die dreigt. Poetin die beveelt dat Russische kernwapens op scherp moeten staan. De NAVO die klaarstaat om terug te slaan. De oorlog in Oekraïne dompelt de hele wereld in een verhoogde staat van paraatheid. De wereld is al drie keer ontsnapt aan een totale nucleaire oorlog, niet toevallig met Rusland in de hoofdrol. De kans is klein dat het ooit zover komt, maar niet onbestaande.