Bestuurder geeft toe dat hij te snel reed, en verrast werd door de groep mensen in Strépy

De onderzoeksrechter in Bergen heeft beslist dat Paolo F., de 34-jarige bestuurder van de auto die zondagochtend op een groep carnavalisten inreed, aangehouden blijft. De bestuurder was opgepakt op verdenking van doodslag, maar de onderzoeksrechter heeft die kwalificatie aangepast na verhoor. Hij wordt verdacht van onvrijwillige doodslag en onvrijwillige slagen en verwondingen.

Paolo F. was licht onder invloed van alcohol, wezen ademtests uit, zo werd bevestigd op een persconferentie van het parket. Andere tests, die zouden kunnen wijzen op de aanwezigheid van drugs in het bloed, lopen nog.

Het onderzoek wees uit dat het voertuig met overdreven snelheid reed, en kort voor de impact werd geremd. De bestuurder zelf geeft zelf ook toe dat hij te snel reed, en verrast werd door de groep mensen. Hij geeft ook toe dat hij na de klap nog honderden meters doorreed, door de shock.

Zijn passagier, neef Nino F., was zwaar onder invloed van alcohol. Hij werd wel al vrijgelaten onder voorwaarden. Hij wordt verdacht van het niet helpen van mensen in nood.

De twee inzittenden komen uit La Louvière. Ze keerden zondagochtend terug van een nachtclub en hadden even voor de aanrijding een vriendin thuis ­afgezet.

Volgens zijn advocaat is Paolo F. “helemaal kapot” van wat er gebeurd is. ‘Dit was absoluut niet zijn bedoeling. Mijn cliënt kan niet verklaren wat er gebeurd is, omdat hij het niet meer weet. Hij heeft slechts fragmentarische herinneringen van het drama."

Ook de advocaat van passagier Nino, de 32-jarige neef van Paolo, kwam al met een publieke verklaring. "Mijn cliënt is van streek, gechoqueerd, zo luidde het maandag. "Hij zegt me dat hij sliep op het moment van de feiten en plots wakker werd van enkele schokken. Nadat hij enkele glazen alcohol had gedronken, was hij zich ervan bewust dat hij niet meer kon rijden."

