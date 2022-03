Patrick Lefevere stelt nieuwe vrouwenploeg voor: AG hoofdsponsor tot 2025

Patrick Lefevere heeft vandaag in Gent zijn nieuwe vrouwenwielerploeg voorgesteld . De baas van Quick-Step Alpha Vinyl team gaat samenwerken met de Nederlandse ploeg NXTG Racing Team, dat nu vooral jonge Belgische en Nederlandse rensters onder contract heeft. Verzekeraar AG wordt hoofdsponsor tot 2025, het team zal AG-NXTG heten. Ex-renster Jolien D’hoore zal er sportdirecteur zijn, Natascha den Ouden blijft ploegmanager.

“Ik vind dat er te weinig rensters van topniveau zijn om alle bestaande WorldTour-teams te vullen”, legde Lefevere in december al uit. “Daarom doe ik het op de omgekeerde manier, door te starten met juniors en jonge rensters. Door hen een omgeving te bieden waarin ze zich kunnen ontwikkelen. Vandaar dat ik in contact ben gekomen met Natascha Knaven-den Ouden, de oprichtster van NXTG Racing. We moeten de pool van goeie rensters groter maken. Alleen zo kan je de sport laten groeien en duurzamer maken.”

AG-NXTG zal al vanaf donderdag in de Oxyclean Classic Brugge-De Panne onder die nieuwe naam van start gaan. Het team wil volgend jaar al deel uitmaken van de World Tour en zal ook een beloften- en juniorenploeg hebben.