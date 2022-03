Waar in Limburg koop je brood ‘van hier’? “Ons graan legt één kilometer af”

Nu de graanschuur van de wereld gebukt gaat onder een zware oorlog, moeten lokale bakkers andere leveranciers zoeken. Dan halen ze hun tarwe toch in eigen streek, horen we je denken. Bij welke bakkers koop je zo’n brood van eigen bodem dan? En waarom is ‘lokaal’ bakken toch niet zo eenvoudig?

Na de energieprijzen swingen nu ook de graanprijzen de pan uit, waardoor de bakker niet anders kan dan de broodprijs verhogen. Rusland en Oekraïne zijn samen goed voor meer dan een kwart van de wereldwijde export. Er is nog wel wat graan opgeslagen in silo’s, maar paniek en de stijgende vraag in andere regio’s zorgt ook voor een prijsstijging bij ons. Waarom kiezen bakkers dan niet gewoon voor tarwe van Belgische bodem? In ons land wordt slechts een relatief kleine hoeveelheid bakwaardig tarwe geteeld. “De tarwe die hier geteeld wordt, is voornamelijk voor veevoeders”, zegt Jos De Clercq van de Natlandhoeve in Sint-Truiden. Hij teelde zelf enkele jaren biologische baktarwe. “Helaas zijn mijn natte Haspengouwse gronden minder geschikt. Tarwe is sterk klimaat- en weersafhankelijk. Een beetje te nat of te droog weer heeft een grote invloed op de oogst. Voor verweking in de industrie moet baktarwe aan heel wat kwaliteitseisen voldoen, en vooral ook een hoog eiwitgehalte hebben. Pas na de oogst kan gecontroleerd worden of de tarwe voldoet. Veel landbouwers kiezen het zekere voor het onzekere en zaaien voedertarwe. Je kan iets meer tarwe zaaien per hectare en de prijs die je ervoor krijgt is niet slecht.”

Her en der worden wel initiatieven genomen om de Vlaamse tarwe te promoten en opnieuw bij de bakkers te krijgen. Door onder andere de crisis in Oekraïne zou dit wel eens in een versnelling kunnen komen. “Er is al geen zaaigoed van zomertarwe meer te verkrijgen”, weet bakker Jack Knapen uit Bocholt. Hij is lid van de Stuurgroep Lokaal Brood, waarbij de HoGent samen met de Vlaamse Bakkersbond en het Landbouwcentrum Granen op zoek gaat naar akkerbouwers met liefde voor de korte keten. “Via de stuurgroep leerde ik een tweetal jaar geleden een akkerbouwer uit Sint-Laureins kennen.” Sindsdien bakt bakker Knapen enkel nog met de tarwe van deze landbouwer. “Het is zeker geen gemakkelijke keuze en het vroeg een grote aanpassing. Anders dan in de meeste bloemsoorten en melen die bij de groothandel te verkrijgen zijn, worden er geen broodverbeteraars, enzymen en gluten aan dit tarwe toegevoegd. We hebben opnieuw met deze bloem en dit meel moeten leren werken. We hopen vooral dat de bal nu aan het rollen gaat en meer bakkers kiezen voor tarwe van bij ons. Een korteketenpartnerschap zorgt alleen maar voor meer expertise en beter baktarwe.”

Minder dan 1 kilometer

In Haspengouw werden eerder al projecten gelanceerd om lokale tarwe te promoten. Zo is er Kortweg Natuur, het kwaliteitslabel voor producten die lokaal geteeld, verwerkt en verkocht worden. Ze werken samen met lokale graantelers die niet enkel tarwe van bij ons leveren, maar ook zorgen voor het voortbestaan van akkervogels. “Het project stond door allerlei omstandigheden op een laag pitje, maar met steun van de provincie en Pibo-campus zetten we het momenteel terug op de rails”, zegt Joke Rymen van Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren. Ook recent ontstonden nieuwe projecten en samenwerkingen.

De enthousiaste bioboer Reinier Hoon uit Kanne verkoopt sinds kort Jekerbrood dat wordt gebakken door bakker Smets in Kanne met tarwe van Hoeve Nekum, een landbouwer vlak over de grens met Nederland. Vervolgens wordt het in de Smokkelmolen gemalen. De hele keten van veld tot markt is minder dan een kilometer. “Helaas wordt hier voornamelijk voedertarwe geteeld, terwijl er heel wat tarwerassen zijn die het goed zouden doen als baktarwe en een heel lekkere smaak voor brood hebben. Met mijn project wil ik alle partijen samenbrengen, zodat we bouwen aan lokale voedselketens, niet onbelangrijk in deze fragiele wereld”, zegt Reinier Hoon.

Ook bakker Johan Haiverlain van zuurdesembakkerij Brijosh zal voortaan met het lokaal geteelde tarwe een Jekerbrood bakken. “We halen onze melen voornamelijk bij Commandeursmolen, net over de grens in Heerlen. Ze werken met granen uit de regio, zoals tarwe uit Nederland, spelt uit Wallonië, en rogge uit Frankrijk. We vinden het belangrijk dat we met graan uit de ruime regio kunnen werken, en dat het niet van de andere kant van de wereld komt. Dat staat haaks op wat we doen. In de toekomst hopen we de samenwerking met biolandbouwers als Reinier nog te versterken, zodat we nog meer met echte lokale granen kunnen werken. Belangrijk is dan wel dat we kunnen rekenen op kwaliteit en kwantiteit, zodat we ook zeker zijn dat we tarwe hebben en brood kunnen bakken.”

5x bakkers die bakken met granen uit de (ruime) regio

Bakkerij Knapen

Bakker Jack Knapen van Bakkerij Knapen in Bocholt bakt uitsluitend met Vlaamse tarwe. Hij ging een unieke samenwerking aan met een akkerbouwer in Sint-Laureins die voor de tarwe zorgt dat hij laat malen in een lokale maalderij in Aalst.

Bakkerij Knapen, Dorpsstraat 13 in Bocholt. Open van di tem za van 8 tot 18 uur, zo van 8 tot 12 uur. Ma gesloten. Info: www.bakkerij-knapen.be

© Luc Daelemans

Brijosh

Brijosh in Tongeren is een ambachtelijke bakker. Johan Haiverlain bakt er met natuurlijke desem en werkt graag met oergranen. Hij haalt zijn meel en bloem bij de Commandeursmolen vlak over de grens in Heerlen. Daarnaast start hij met een project met biobier Reinier Hoon uit Kanne en zal een Jekerbrood bakken met tarwe van hier.

Brijosh, Blaarstraat 99 in Tongeren. Open do en vrij van 9 tot 17 uur, za van 8 tot 17 uur, zo van 8 tot 12 uur. Info: www.facebook.com/Brijosh-560560764401750/

© Brijosh

Natuurbakkerij Herteleer

De bakker gebruikt granen, als het kan uit omliggende landen. Bakker Peter maalt zijn graan zelf. Met Le Bayard bakken ze een brood van Belgische bodem, met tarwe en spelt uit Wallonië, gemalen door de molen Moulins de Statte in Huy.

Natuurbakkerij Herteleer, André Dumontlaan 10 in Genk. Open van woe tot vrij van 8 tot 18 uur, za van 8 tot 17 uur. Zo, ma en di gesloten. Info: www.herteleer.be

© De Wroeter

De Wroeter

De bakkerij van het sociale tewerkstellingsproject De Wroeter in Kortessem bakt volledig met lokale bloem uit België en Nederland. Tot voor kort werkten ze met de Limburgse bloem van Kortweg Natuur. Nu dit op een lager pitje staat, kijken ze ietsje verder, maar nog steeds lokaal. Dit past binnen het verhaal van De Wroeter.

De Wroeter, Sint-Rochusstraat 6 in Kortessem. Open van di tot vrij van 10 tot 18 uur, za van 9 tot 13 uur. Zo en ma gesloten. Info: www.dewroeter.be

© De Wroeter

Rosendal.BRØD

De ambachtelijke bakker Rosendal.BRØD in Genk gaat terug naar de eenvoud van een brood gebakken met zuurdesem. Het bakken met lokale granen past binnen de visie van de bakkerij. Ze trekken hiervoor naar de Commandeursmolen in Heerlen, die o.a. werken met biologische spelt uit Wallonië, kollenberg spelt uit Nederland en tarwe uit Duitsland. Rosendal.BRØD is in de weer met een lokaal project. Wordt vervolgd.

Rosendal.BRØD, Hoefstadstraat 23 a in Genk. Open woe van 11 tot 18 uur en za van 8 tot 18 uur. Info: www.galleriet.be