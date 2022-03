Drie gewonden bij ongeval in Heusden

Heusden-Zolder

Aan de Beringersteenweg in Heusden is dinsdag rond 9 uur een ongeval tussen twee auto’s gebeurd. De twee bestuurders van de voertuigen raakten daarbij lichtgewond. Ze en een kind dat in één van de voertuigen zat, werden naar het ziekenhuis gebracht.

Het ongeval zorgde voor verkeershinder, omdat een deel van het rijvak tijdelijk werd afgesloten. De lokale politie van Heusden-Zolder kwam ter plaatse en deed de vaststellingen. Er werd versterking opgeroepen om het verkeer te regelen. zb