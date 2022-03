Vlaanderens Mooiste is in aantocht: wie rijdt nog welke koers? Zo trekken de toppers naar de Ronde van Vlaanderen

Wout van Aert (Jumbo-Visma)

De Belgische kampioen rijdt vrijdag in Harelbeke en zondag in Gent-Wevelgem. Dwars door Vlaanderen van volgende week woensdag staat niet op zijn programma.

Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix)

De Nederlander rijdt tot vrijdag de Settimana InternazionaleCoppi e Bartali. Met Dwars door Vlaanderen in Waregem betwist hij zijn enige kasseikoers voor de Ronde.

Tom Pidcock (Ineos Grenadiers)

Het programma van de Brit wordt ondanks zijn opspelende maag behouden. Pidcock rijdt alleen Dwars door Vlaanderen de woensdag voor de Ronde.

© BELGA

Tadej Pogacar (UAE Team Emirates)

Net als Pidcock rijdt de tweevoudige Tourwinnaar uitsluitend Dwars door Vlaanderen.

Matej Mohoric (Bahrain Victorious)

De winnaar van Milaan-Sanremo rijdt alleen de E3 Saxo Bank Classic als opstap naar de Ronde.

Kasper Asgreen (Quick-Step Alpha Vinyl Team)

Rijdt als uittredende winnaar vrijdag alleen nog de E3 Saxo Bank Classic in Harelbeke.

Jasper Stuyven (Trek-Segafredo)

De Monegask uit Leuven herneemt na zijn buikgriep – die hem uit Milaan-Sanremo hield – misschien morgen al in de Minerva Classic Brugge-De Panne. Dat wordt vandaag bevestigd. Dan volgen de E3 Saxo Bank Classic en Gent-Wevelgem in Flanders Fields.

Peter Sagan (Team TotalEnergies)

De drievoudige wereldkampioen houdt het bij de E3 Saxo Bank Classic op vrijdag en Gent-Wevelgem in Flanders Fields op zondag en kiest dan voor een koersloze week.

© ISOPIX

Yves Lampaert (Quick-Step Alpha Vinyl Team)

De E3 Saxo Bank Classic komt te vroeg voor de West-Vlaming, die met griep Parijs-Nice moest verlaten. Hij herneemt zondag in Gent-Wevelgem en rijdt volgende week Dwars door Vlaanderen.

Florian Vermeersch (Lotto-Soudal)

Was eerst voorzien voor alleen Waregem, maar rijdt woensdag de Minerva Classic Brugge-De Panne en zondag Gent-Wevelgem. De selectie van Lotto-Soudal voor Waregem is nog niet duidelijk, maar in principe is hij erbij.

Victor Campenaerts (Lotto-Soudal)

Vocsnor staat er zowel op voor vrijdag in Harelbeke als zondag in Gent-Wevelgem en in normale omstandigheden ook voor Waregem. Nu Caleb Ewan out is voor Brugge-De Panne en Gent-Wevelgem is hij een van de speerpunten.

© GOYVAERTS/GMAX AGENCY

Anthony Turgis (Team TotalEnergies)

De tweede van Milaan-Sanremo houdt van de Vlaamse eendagskoersen en pikt zowel de E3 Saxo Bank Classic, Gent-Wevelgem als Dwars door Vlaanderen mee in zijn opstap naar de Ronde.

Matteo Trentin (UAE Team Emirates)

Harelbeke op vrijdag, Gent-Wevelgem op zondag en Waregem op woensdag: zo zag zijn oorspronkelijke programma eruit, maar na zijn hersenschudding van Parijs-Nice worden die drie koersen pas ten vroegste vandaag bevestigd na een medische check-up. Bij zijn ploeg hopen ze dat alles oké is.

Greg Van Avermaet (AG2R-Citroën)

Een Vlaamse kasseikoers overslaan? De ex-olympisch kampioen haat het. Dus staat hij erop voor de E3 Saxo Bank Classic, Gent-Wevelgem en Dwars door Vlaanderen.

Oliver Naesen (AG2R-Citroën)

De Oost-Vlaming is uitgeziekt na zijn griep die hem uit Parijs-Nice haalde en gaat voor de triple E3 Saxo Bank Classic, Gent-Wevelgem en Dwars door Vlaanderen.

Sep Vanmarcke (Israel-Premier Tech)

Ploegmanager Rik Verbrugghe hoopt dat Vanmarcke voldoende hersteld is van zijn buikgriep om Harelbeke te rijden. Vlot het vrijdag, dan komen daar zeker Gent-Wevelgem en ook Dwars door Vlaanderen bij.

Tiesj Benoot (Jumbo-Visma)

Is normaal voorzien voor de triple E3 Saxo Bank Classic, Gent-Wevelgem en Dwars door Vlaanderen. Is voldoende hersteld na een zware val in de Strade Bianche waarbij hij zijn linkerknie bezeerde. Benoot behield de conditie met een stage in de Ardennen. (hc)