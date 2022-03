Drie op drie voor Chloé Aston op internationale jumping van Opglabbeek

De Neerglabbeekse amazone Chloé Aston heeft op de internationale jumping van Opglabbeek met haar paard Amigo T gewonnen op de drie hoofdrubrieken waaraan ze deelnam. Drie zeges op rij voor de 28-jarige Britse amazone die tien jaar geleden in Engeland nog verkozen werd tot Young Rider of the Year, maar daarna zich definitief in Limburg vestigde. Tijdens de voorbije tien jaar verzamelde ze maar liefst 266 overwinningen.