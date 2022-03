Jobbeurs Hasselt doet het zonder mondmaskers

De jobbeurs van donderdag 24 maart 2022 is de tweede volledig fysieke jobbeurs die Jobat organiseert na de coronaperiode. “Deze jobbeurs valt onder coronabarometer geel. Dat betekent geen mondmaskers en ook geen Covid Safe Ticket dat aan de ingang wordt gescand”, aldus Maikel Van Geert, event marketeer bij Jobat. “Tegelijk bieden wij met Park H in de Trixxo Arena een ruime hal met voldoende afstand en ruimte voor standhouders en kandidaten.”

Je voorbereiden op een jobbeurs? Dat doe je zo

Hasselt

De beurs is bedoeld voor iedereen die wil werken in de regio Hasselt of Limburg in het algemeen. Of gewoon voor kandidaten die op zoek zijn naar een job bij een grote (inter)nationale onderneming. Want die zijn ook aangekondigd.

Op dit moment tekenen in Hasselt alvast een veertigtal standhouders present, en die bieden diverse functies aan: van zorg, techniek en logistiek tot administratie, finance, retail en customer service. Bij de standhouders/werkgevers kunnen we intussen onder meer al Greenyard Prepared, Jessa ziekenhuis, H.Essers, Scania, Lidl, Carglass, Friesland Campina, Aperam, Aldi, Puratos, Noorderhart, Trixxo, Sharp, Randstad en Beliès rekenen.

Een opvallend initiatief is er ook van de Stad Hasselt. “Zij zullen op de beursvloer een jobeiland aanbieden, bedoeld voor lokale bedrijven. Zo hebben plaatselijke werkgevers als Aminolabs, To The Point Events, MYCSN en Autoglass Clinic zich hiervoor al aangemeld. Zij zullen op dat jobeiland kandidaten begroeten.” Verder is ook arbeidsbemiddelaar VDAB aanwezig voor coaching en carrièreadvies.

Glimlach

Wil je tijdens de beurs makkelijk je cv kunnen voorleggen aan de deelnemende bedrijven? “Dat kan erg vlot, door je cv op voorhand toe te voegen in Mijn Jobat”, legt Maikel Van Geert uit. “Op je toegangsbewijs voor de beurs zal een persoonlijke code staan. Als je je cv op Mijn Jobat plaatst of updatet, dan kunnen de aanwezige recruiters je cv snel opvragen aan de hand van je persoonlijke code.”

Het animo is groot, stelt Van Geert vast. “Werkgevers kijken er naar uit om eindelijk nog eens de glimlach op het gezicht van de kandidaten te kunnen zien”, weet hij. “Onder coronabarometer geel moet je bij het betreden van de beurs namelijk geen mondmasker meer dragen. Maar doe je dat liever wel, dan is dat zeker geen probleem.”

Jobbeurs Hasselt

Op donderdag 24 maart 2022 van 13 tot 18 uur

In de Esplanade van Park H in Trixxo Arena (Hasselt)

Meer info en gratis inschrijven via www.jobat.be/jobbeurslimburg

Bron: Jobat.be