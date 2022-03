Indrukwekkende LeBron James heeft geen genade met ex-team Cleveland en vernedert maatje Kevin Love met straffe dunk

De Lakers trokken in Ohio met 120-131 aan het langste eind en wipten dankzij hun 31e zege van het seizoen over New Orleans naar plaats 9 in de Western Conference. Een plaats bij de top 10 is goed voor deelname aan de (barrages) van de play-offs.

Het strafste punt van Lebron James kwam er in het tweede quarter toen hij uitpakte met een monsterdunk over zijn goede vriend Kevin Love. “Toen ik naar de ring ging en opkeek zag ik Kevin staan. Ik dacht ‘nee Kevin, ga alsjeblieft gewoon uit de weg. Ik haatte het dat hij er stond. Ik ga deze niet bij mijn poster dunks zetten, want Kevin is mijn maatje.” Tijdens de pauze nam Kevin Love revanche door LeBrons hoofd speels tussen zijn arm te klemmen.

De intussen 37-jarige James debuteerde in 2003 bij Cleveland. Zeven jaar later stapte hij over naar Miami, waarmee hij twee keer kampioen werd. In 2014 keerde King James terug naar de Cavaliers en hij pakte met het team in 2016 de titel. Sinds 2018 draagt James het shirt van de Lakers. Hij werd met de Californiërs kampioen in 2020.

Philadelphia moest het thuis in de topper tegen Miami, de leider in de Eastern Conference, stellen zonder Joel Embiid en James Harden maar won niettemin met 113-106. Tyrese Maxey was de matchwinnaar bij de Sixers met 28 punten, een persoonlijk record.

Uitslagen

Dallas - Minnesota 110 - 108

Philadelphia - Miami 113 - 106

Brooklyn - Utah 114 - 106

Charlotte - New Orleans 106 - 103

Cleveland - LA Lakers 120 - 131

Detroit - Portland 115 - 119

Chicago - Toronto 113 - 99

Houston - Washington 115 - 97

Oklahoma City - Boston 123 - 132

Standen (winstpercentage, wedstrijden, zeges, nederlagen):

EASTERN CONFERENCE

1. Miami 65,3 72 47 25

2. Milwaukee 62,0 71 44 27

3. Philadelphia 62,0 71 44 27

4. Boston 61,6 73 45 28

5. Chicago 59,2 71 42 29

6. Cleveland 56,9 72 41 31

7. Toronto 55,6 72 40 32

8. Brooklyn 52,8 72 38 34

9. Charlotte 51,4 72 37 35

10. Atlanta 49,3 71 35 36

11. Washington 42,3 71 30 41

12. New York 42,3 71 30 41

13. Indiana 34,7 72 25 47

14. Detroit 26,4 72 19 53

15. Orlando 26,4 72 19 53

WESTERN CONFERENCE

1. (x) Phoenix 80,6 72 58 14

2. Memphis 68,1 72 49 23

3. Golden State 66,2 71 47 24

4. Utah 62,5 72 45 27

5. Dallas 61,1 72 44 28

6. Denver 58,3 72 42 30

7. Minnesota 57,5 73 42 31

8. LA Clippers 49,3 73 36 37

9. LA Lakers 43,1 72 31 41

10. New Orleans 41,7 72 30 42

11. San Antonio 38,9 72 28 44

12. Portland 38,0 71 27 44

13. Sacramento 34,2 73 25 48

14. Oklahoma City 27,8 72 20 52

15. Houston 25,0 72 18 54

(x) = geplaatst voor play-offs