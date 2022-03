Vlaanderen schakelt 40 justitieassistenten in voor begeleiding van slachtoffers aanslagen

De Vlaamse overheid brengt een ploeg van 40 justitieassistenten in stelling om de slachtoffers van de aanslagen van 22 maart 2016 te begeleiden in de aanloop naar en tijdens het assisenproces dat later dit jaar van start gaat. Dat meldt Vlaams minister van Justitie en Handhaving Zuhal Demir (N-VA) dinsdag, op de zesde verjaardag van de aanslagen op de luchthaven van Zaventem en in metrostation Maalbeek.