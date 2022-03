Je zou het bijna vergeten dat Camille Dhont (20) nog maar drie jaar bezig is in de muziekwereld. Sinds ‘#LikeMe’ rijgt ze met een indrukwekkende snelheid de successen aan elkaar. Nu ook met een plekje in ‘Liefde voor muziek’ én een tweede concert in de Lotto Arena. “Ik probeer bewuster bezig te zijn met wat ik doe, want het gaat allemaal zo snel voorbij.”