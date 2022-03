Meer dan half miljard euro schade na februaristormen

De verzekeringsondernemingen ontvingen bijna 223.000 aangiftes, een recordaantal voor stormschade in ons land. De overgrote meerderheid van de dossiers - meer dan 213.000 - ging over schade aan woningen. Een kleine 10.000 dossiers ging over schade aan voertuigen.

Met een geraamde schade van 551 miljoen euro blijven de stormen Eunice en Franklin onder de pinksterstormen uit 2014. De schadelast bedroeg toen 654 miljoen euro.