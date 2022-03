“Oekraïense inlichtingendienst verijdelde mogelijk moordaanslag op president Zelenski”

In de stad Oezjhorod, aan de grens met Slowakije, werd een groep Russische saboteurs onder leiding van een agent van de geheime dienst gearresteerd, zo meldde het Oekraïense persbureau Unian. Naast het uit de weg ruimen van Zelenski in Kiev had de groep van ongeveer 25 mannen naar verluidt ook de opdracht gekregen om in de regeringswijk en in andere delen van het land sabotagedaden uit te voeren. Zij zouden zich hebben willen vermommen als leden van de Oekraïense strijdkrachten om op die manier in Kiev te geraken. De informatie kon niet onafhankelijk worden geverifieerd.

De Oekraïense regering stelde eerder al dat Russische spionageteams sinds de start van de oorlog al verschillende malen hebben geprobeerd om Kiev te bereiken en Zelenski te elimineren.