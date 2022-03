“Verleng geboorteverlof voor vaders van pasgeboren kinderen op neonatale afdeling”

De eerste levensdagen zijn van cruciaal belang voor het ontstaan van de hechtingsband tussen een pasgeborene en zijn of haar ouders. Een scheiding onmiddellijk na de geboorte kan de vorming van die diepgaande band verstoren, wat gevolgen kan hebben voor de ontwikkeling van het kind. Toch is het niet ongewoon dat een pasgeboren baby enkele dagen of weken op een neonatale afdeling moet verblijven. Van de ongeveer 120.000 baby’s die jaarlijks in België worden geboren, heeft 12 procent neonatale zorg nodig. Twee derde van die baby’s zijn te vroeg geboren. De anderen zijn voldragen baby’s die om allerlei redenen intensieve zorgen nodig hebben.

Het KCE heeft nu tien aanbevelingen geformuleerd om de scheiding tussen de ouders en hun kinderen op korte termijn zoveel mogelijk te beperken. Zo wordt aan de ziekenhuizen gevraagd om de fysieke omgeving zodanig te ontwerpen dat de onbeperkte aanwezigheid en nabijheid van het gezin eenvoudiger gerealiseerd kan worden. De barrières waardoor ouders geen 24 uur per dag en 7 dagen per week toegang krijgen tot de baby, moeten zoveel mogelijk worden weggewerkt.

Er wordt dus ook voorgesteld om het geboorteverlof te verlengen voor vaders van wie het pasgeboren kind bij de geboorte in een ziekenhuis wordt opgenomen. Er wordt een regeling voorgesteld die vergelijkbaar is met die van de moeder. Voorts wordt er gevraagd om de psychosociale ondersteuning te versterken en een adequate voorbereiding te voorzien om de overgang naar thuis voor gezinnen te vergemakkelijken.

Daarnaast zijn er nog zes aanbevelingen voor de langere termijn. Daarin wordt aan de verschillende ministers van Volksgezondheid gevraagd om de principes van de ontwikkelingsgerichte zorg te verankeren in een langetermijnvisie op de organisatie en financiering van het neonatale zorgaanbod. Daarbij moet ook de werklast van zorgverleners worden geobjectiveerd, om het nodige personeelskader te kunnen vastleggen. Voor de ziekenhuizen wordt aanbevolgen de huidige architectuur van sommige neonatale diensten aan te passen, om op termijn voldoende ruimte te voorzien voor ouders.