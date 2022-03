“Tot 28 miljoen mensen in Oost-Afrika dreigen extreme honger te lijden”

In het oosten van Afrika dreigen tot 28 miljoen mensen met extreme honger te worden geconfronteerd. Omdat de oorlog in Oekraïne momenteel alle aandacht opeist, is er bovendien een reële kans dat de internationale gemeenschap niet adequaat zal reageren. Daarvoor waarschuwt de ontwikkelingsorganisatie Oxfam dinsdag.

In Oost-Afrika verkeren nu al miljoenen mensen in grote voedselonzekerheid. De scherpe stijging van de voedsel- en grondstoffenprijzen, als gevolg van de oorlog in Oekraïne, dreigt de honger nog te verergeren. Als daarnaast ook nog de regens deze maand uitblijven, dan dreigen in de regio maar liefst 28 miljoen mensen extreme honger te lijden, zegt Oxfam.

“De gevolgen van het Oekraïense conflict voor het wereldwijde voedselsysteem zullen over de hele wereld weerklinken, maar het zijn de armste en meest kwetsbare mensen die het hardst en het snelst zullen worden getroffen”, zegt Gabriela Bucher, uitvoerend directeur van Oxfam. “De stijgende voedselprijzen zijn een mokerslag voor miljoenen mensen die al onder meerdere crises te lijden hebben, en maken het enorme tekort aan hulp potentieel dodelijk.”

De ngo waarschuwt dat er tot nu toe veel te weinig geld werd uitgetrokken voor humanitaire hulp aan de regio. Voorlopig is slechts 3 procent van de totale humanitaire oproep van de VN voor Ethiopië, Somalië en Zuid-Soedan gefinancierd. Kenia heeft tot nu toe slechts 11 procent van zijn noodhulp van de VN gekregen.

“Oost-Afrika kan niet wachten”, aldus Bucher. “Oxfam roept alle donoren op om dringend het financieringstekort van de humanitaire oproep van de VN aan te vullen en de fondsen zo snel mogelijk bij de lokale humanitaire organisaties te krijgen. De regeringen en strijdende partijen in conflictgebieden moeten ervoor zorgen dat humanitaire organisaties zoals Oxfam veilig de meest kwetsbare mensen kunnen bereiken.”