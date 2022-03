Radio 1 is boos op Conner Rousseau: “Reageren op kernuitstap doet hij niet, zingen wel”

Radio 1, en meer bepaald politiek analist Ivan De Vadder, was niet opgezet toen bleek dat Vooruit-voorzitter Conner Rousseau niet beschikbaar was voor een interview in De ochtend maandag. “Om Conner Rousseau te interviewen moet je tegenwoordig bij The masked singer zijn”, aldus De Vadder. “Hij zegt dat hij enkel deelnam om zich te amuseren en dat het zijn werk als voorzitter niet in de weg staat. Maar de socialistische partij heeft nog niet gereageerd op het akkoord over de kernuitstap.”

Volgens De Vadder wilde Rousseau niet reageren, “omdat hij contractueel verplicht is om drie uur lang in de studio van Qmusic te zitten, om er onder meer te zingen. Een interview over het energieakkoord kan dus niet, de voorzitter horen zingen, dat kan wel”. Bij Vooruit noemen ze de kritiek “compleet belachelijk. We hebben geantwoord dat het praktisch niet haalbaar was vanwege de uitzendingen bij Qmusic en Joe, maar dat we in de middag wel wilden reageren in De wereld vandaag.” Op het moment dat Radio 1 graag een langer interview had willen afnemen, was Rousseau overigens wel te horen op MNM, een andere VRT-zender, maar dat was geen live interview. (hca)