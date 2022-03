Op een epische machtssprint in de openingsrit van de Ronde van Catalonië volgde een horrorscène van jewelste. Michael Matthews klopte Sonny Colbrelli, die zijn lichaam zover dreef dat hij achter de streep in elkaar zakte. De 31-jarige Italiaan kreeg in finishplaats Sant Feliu de Guíxols een succesvolle hartmassage, maar het drama dreunt tot diep in het peloton door.