Hartmassage redt Sonny Colbrelli: 31-jarige Italiaan stuikt in elkaar na finish van openingsrit in Catalonië

Sonny Colbrelli zag letterlijk de dood voor ogen. De Europees kampioen van Bahrain Victorious had het geluk dat de wedstrijdartsen van de Ronde van Catalonië razendsnel hartmassage toepasten nadat hij onmiddellijk na de finish in elkaar was gezakt. Het leven van de 31-jarige Italiaan is gered, maar de vraag is of we de renner Colbrelli nog terugzien. En wanneer?

Ploegmanager Milan Erzen zei in een eerste reactie vrij snel na de feiten dat “Sonny bij bewustzijn is”. “Hij praat, hij beweegt, en dat is een goed teken. Hij voelt zich wel slecht. En een grote dank aan de organisator en de medische teams voor de snelle assistentie.”

Onderweg naar het universitair ziekenhuis van Girona was het opnieuw een stabiele Colbrelli die praatte zoals hij fietste, maar dé vraag blijft waarom het hart van de voormalige voetballer van Desenzano del Garda ineens tilt sloeg. Het gebeurde na een beestig zware machtsspurt aan het einde van de openingsetappe van de Catalaanse World Tour-ronde. Colbrelli links van de stevig oplopende weg en Michael Matthews rechts: bijna honderd meter lang hielden ze gelijke tred, maar Colbrelli’s wil om te winnen was groter dan zijn hart vermocht.

© EPA-EFE

Het voorbije jaar veranderde alles wat de voormalige fabrieksarbeider wou in goud. De spurter met de eeuwige glimlach werd niet alleen Italiaans kampioen, maar was ook de enige die Remco Evenepoel in Trento bergop niet uit het wiel kon kletsen om Europees kampioen te worden. In de Touretappe naar Tignes werd hij zowaar derde, om dan in Parijs-Roubaix de kroon op het werk te zetten door bij zijn allereerste deelname prompt de kassei te winnen.

Een nieuwe wereldster was geboren: goedlachs, bereikbaar, een enig mooi mens in al zijn eenvoud. Getrouwd met zijn Adelina die hem vier jaar geleden Vittoria en nog geen twee jaar geleden Tomasso schonk. Sonny is een coureur die geen vijanden kent, maar vooral gevreesd wordt om mee naar de streep te trekken.

Tweede in Omloop

Alleen rijst de vraag of de man die vorig jaar een superstap vooruit zette, de afgelopen maanden niet met de wetten van de natuur heeft gejongleerd. In januari liep Colbrelli een coronabesmetting op. Hij kon niet mee op ploegstage naar de Costa Blanca, want hij was behoorlijk ziek. Tien dagen lang raakte hij geen fiets aan, om dan al snel op hoogtestage te trekken naar Tenerife, waar je ook niet meteen pleziertrainingen houdt. Het rendeerde: achter de ontketende Wout van Aert werd Colbrelli tweede in de Omloop Het Nieuwsblad.

© photo Marc Van Hecke

En dan kwam Parijs-Nice, waarin hij de eerste rit rillend als een riet uitreed en de tweede dag met koorts niet meer startte. De voorjaarsgriep en bronchitis hielden hem uit Milaan-Sanremo, de koers van zijn dromen waar hij zich als jonge prof van Bardiani-CSF met ereplaatsen – zesde in 2016 – een naam bijeen koerste. Twee dagen later was hij wel alweer in de gietende regen en koude van Catalonië aan de slag. En ei zo na meteen met succes, al is dat ineens van erg ondergeschikt belang.

Heeft Colbrelli met de Vlaamse kasseikoersen voor de deur zijn lichaam niet de nodige rust gegund om te herstellen van corona en griep zo kort na elkaar in de eerste maanden van het jaar? Al in het najaar van 2020 gaf in ons land de vereniging voor Sport- en Keuringsartsen (SKA) aan dat je na een coronabesmetting best voorzichtig opbouwt om geen hartschade op te lopen. Het is nu aan het Hospital Universitari de Girona en zijn dokters om uit te maken waarom Colbrelli ineens aan hartfalen leed en hoe de feiten van maandag in San Feliu de Guixols zijn verdere carrière zullen oriënteren. Dagwinnaar Michael Matthews hoopte alvast dat alles oké is met Sonny. “Ik wens hem een spoedig herstel.” Daarmee verwoordde hij de mening van iedereen die deze sport na aan het hart ligt.