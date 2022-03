Het aantal Oekraïense vluchtelingen dat bij zijn registratie nog op zoek is naar opvang, slinkt. In de eerste weken moest Fedasil voor een derde van de Oekraïeners opvang zoeken. De voorbije dagen is dat percentage gehalveerd. De verwachte overrompeling blijft voorlopig ook uit. Het aantal Oekraïners dat zich meldt op Belgische bodem is de voorbije dagen fors gedaald.