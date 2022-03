Christie’s zal wereldberoemd portret van Marilyn Monroe door Andy Warhol veilen

Het gaat om het bekende werk ‘Shot Sage Blue Marilyn’ dat de kunstenaar in 1964 maakte. Christie’s vertelde tijdens een persconferentie dat het portret in handen is van de Zwitserse stichting van broer en zus Thomas en Doris Amman. De opbrengst van de verkoop zal gaan naar “de verbetering van kinderlevens overal ter wereld via gezondheids- en onderwijsprogramma’s”, zo zegt het veilinghuis.

“Het portret van Marilyn is vandaag zelfs nog bekender dan de originele foto uit de film Niagara van Henry Hathaway”, zegt Georg Frei, voorzitter van de stichting Ammann. “Dit toont de visuele kracht van het werk die ook in het nieuwe millennium van kracht blijft.”

Volgens een ranking van AFP ligt het absolute veilingrecord voor een kunstwerk op 450,3 miljoen dollar. Christie’s verkocht in november 2017 het werk ‘Salvator Mundi’ van Leonardo da Vinci.