Peperdure kunstwerken voor het Kunstuur arriveren in oud stadhuis Hasselt. — © TV Limburg

Het Kunstuur in het oude Hasseltse stadhuis krijgt vorm. De eerste peperdure werken kwamen vanochtend met een speciaal transport aan in de Limburgse hoofdplaats. De komende vijf jaar wordt het oude gebouw een tentoonstellingsruimte van het hoogste niveau. Schilderijen van Belgische grootmeesters uit de periode 1850 - 1950 worden versterkt door videoprojectie met verhalen van bekende Vlamingen als Stijn Meuris en Zuhal Demir. Enkel al om de uitstraling van het gerenoveerde kunsthuis is een bezoek de moeite waard.