Kirsten Flipkens knokt zich naar laatste kwalificatieronde WTA Miami

Flipkens versloeg in de eerste kwalificatieronde de Française Diane Parry (WTA 98) in drie sets: 4-6, 6-4 en 7-5. De partij duurde 2 uur en 24 minuten. Om een plaats in de hoofdtabel speelt de Kempense tegen de Amerikaanse Alycia Parks (WTA 155), die het haalde van de Russin Kamilla Rakhimova (WTA 114) in 6-3 en 6-4.

Vijf vrouwen verdedigen de Belgische kleuren in Miami, maar Kirsten Flipkens speelt als enige kwalificaties. Elise Mertens (WTA 24) is als twintigste reekshoofd vrij in de eerste ronde. Zij treft in de tweede ronde (1/32ste finales) de Montenegrijnse Danka Kovinic (WTA 66) of de Tsjechische Linda fruhvirtova (WTA 279). Alison Van Uytvanck (WTA 56) staat in de eerste ronde tegenover de Oekraïense Marta Kostyuk (WTA 55). Greet Minnen (WTA 81) kruist de degens met de Australische Daria Saville (WTA 249), die vorige week nog Elise Mertens uitschakelde in Indian Wells. Maryna Zanevska (WTA 68) is in de eerste ronde gekoppeld aan de Estse Kaia Kanepi (WTA 61).

De Wit-Russische Aryna Sabalenka (WTA 5) is het eerste reekshoofd in Florida. De Australische nummer 1 van de wereld Ashleigh Barty won het toernooi vorig jaar, maar verdedigt haar titel niet.