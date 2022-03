Domper voor Portugal richting cruciale WK-barrages: Pepe test positief op coronavirus

De Portugese verdediger Pepe heeft positief getest op het coronavirus op de eerste dag van de bijeenkomst van de nationale ploeg in aanloop naar de play-offs voor het WK in Qatar. Dat heeft de Portugese voetbalbond (FPF) maandag gemeld, zonder te verduidelijken hoelang de bikkelharde verdediger van FC Porto in quarantaine moet.

De 39-jarige Pepe wordt vervangen door Tiago Djalo van Lille, die voor de U21 zou uitkomen, aldus de FPF in een verklaring. Portugal moet het al stellen zonder de geblesseerde Manchester City-verdediger Ruben Dias en ontvangt Turkije donderdag in de halve finales van de WK-barrages in Porto. Als de Portugezen winnen, ontvangen ze op 29 maart, weer in het Estádio do Dragão, de winnaar van de halve finale tussen Italië en Noord-Macedonië. Portugal is er sinds Euro 2000 in België en Nederland altijd bij geweest op een groot toernooi.

De Portugese voetbalbond had al gemeld dat middenvelder Ruben Neves, die tijdens het weekend geblesseerd raakte bij zijn club Wolverhampton, forfait moest geven. Hij is in de Portugese selectie vervangen door de 22-jarige nieuweling Vitinha, die dit seizoen uitblinkt bij FC Porto.