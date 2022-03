Straffe prestatie! Podiumplaats voor mountainbiker Wout Alleman in koninginnenrit Cape Epic

Wout Alleman is maandag derde geworden in de koninginnenrit van de Zuid-Afrikaanse Cape Epic, de zwaarste mountainbikewedstrijd ter wereld. In het algemene klassement staat de Belgische kampioen, samen met zijn Italiaanse partner Fabian Rabensteiner, vijfde na twee ritten.

De koninginnenrit van de Cape Epic in cijfers: 92 kilometer en liefst 2.850 hoogtemeters in temperaturen boven de 35 graden. “Zondag liet ik me verrassen door de hitte en had ik een slechte dag”, vertelde Alleman voor de camera’s van Sporza. “Vandaag waren er behalve de hitte ook veel hoogtemeters. Om me daarop voor te bereiden ben ik na de proloog met een ijsvest in bed gaan liggen om te rusten. Het zijn kleine dingen die we kunnen doen om ons aan te passen.”

Het heeft blijkbaar gewerkt, want Alleman reed samen met zijn Italiaanse partner als derde over de finish. “Vandaag voelde ik me super van in het begin”, vervolgde Alleman. “Halverwege was er een steile klim waarop de snelheid zodanig laag lag dat je de warmte op je lijf voelde. Daar had ik het wel even lastig, maar daarna kwam ik erdoor. Genoeg eten en drinken heeft ons erdoor gesleurd.”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Na de knappe derde plaats in de koninginnenrit komt het duo op de vijfde plaats in het algemene klassement te staan, het Duits-Tsjechische duo Seewald-Stosek bekleedt de koppositie. Frans Claes, onze andere landgenoot, staat op een voorlopige zestiende plaats. Met nog zes ritten op het programma is er nog veel mogelijk.